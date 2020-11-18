Альваро Мората: хочу услышать, что говорят о нас критики после победы над сборной Германии

Форвард сборной Испании Альваро Мората подвёл итоги встречи 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Германии, завершившейся разгромной победой со счётом 6:0, в которой ему удалось отметиться забитым мячом.
«Хочу пойти домой и услышать, что теперь о нас говорят критики. Всегда есть за что нас покритиковать, но мы должны выполнять свою работу. Я хотел бы увидеть, что люди говорят сейчас, после матча с командой, выигрывавшей чемпионаты Европы и мира.
Мы все помогаем друг другу, в команде есть много молодых игроков. Нужно верить. Впереди нас ждёт Евро.
Результат матча с Германией — это отношение команды. Мы делаем то, что должны делать. Это сильный сигнал для всех. Мы хотим продолжать в том же духе. Это был наш лучший матч при Луисе Энрике. Мы хотели бы, чтобы так было всегда», — приводит слова Мораты Goal со ссылкой на Teledeporte.
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