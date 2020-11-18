Дзюба: говорю Стауче: «Что, Гинтарас, интернет подключили? Всё время что-то выдумываете»
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о тренере национальной команды Гинтарасе Стауче.
«Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: «Вы что, Гинтарас, интернет подключили что ли, всё время что-то выдумываете». Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь», — сказал Дзюба в программе «Тренерский штаб» на телеканале «Матч ТВ».
Гинтарас Стауче стал тренером вратарей сборной России в 2016 году. Ранее он входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Легии».
Встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде (Сербия). Начало матча — в 22:45 мск.
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