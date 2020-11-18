Конте оценил работу Лэмпарда в «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте, ныне возглавляющий миланский «Интер», оценил работу нынешнего наставника синих Фрэнка Лэмпарда.



«Без сомнений, Лэмпард делает отличную работу. Он отлично знает «Челси», потому что является легендой клуба. Думаю, то же самое было, когда я начинал тренировать «Ювентус». Я тоже хорошо знал клуб и понимал, что нужно делать для достижения цели. Лэмпард – правильный тренер для «Челси», — приводит слова Конте The Telegraph.



Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда стала чемпионом Англии и завоевала национальный Кубок. «Интер» специалист стал тренировать летом 2019 года.



Лэмпард был назначен на пост наставника «Челси» перед началом сезона-2019/2020. С ним команда вышла в Лигу чемпионов и добралась до финала Кубка Англии.

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