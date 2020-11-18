Фабрегас: разочаровался в Гвардиоле. А Моуринью до сих пор считаю своим другом

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал об отношении к тренерам Хосепу Гвардиоле («Манчестер Сити») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»), с которыми ему довелось работать в ходе карьеры.



«Общался ли я с Гвардиолой в последние восемь лет? Нет, абсолютно. Не знаю, взаимно ли наше разочарование друг в друге. Пеп был моим кумиром с детства. Наверное, начиная с четырёх лет я получил наибольший объём знаний именно от него.



Моуринью вдохновил меня больше всех, когда я покинул «Барселону». Он сказал, что у нас были определённые моменты, когда он был в «Челси», а я в «Арсенале» и потом, когда он тренировал «Реал», а я играл за «Барсу», но для него всё это уже позади. Мы перевернули эту страницу. Он рассказал о своём проекте. Мне нужно было перейти в команду, в которой, как я считал, я бы показал свой лучший футбол. Переход в «Челси» – моё решение, и оно не зависело от того, что говорили другие. Я поставил в приоритет профессиональный аспект. Я до сих пор пишу Жозе и считаю его своим другом. Он очень помог мне в трудный период моей карьеры. С ним я провёл, возможно, один из лучших сезонов», — цитирует Фабрегаса Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.

Фабрегас: я видел людей в «Барселоне», которые пытались причинить Месси вред