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Фабрегас: я видел людей в «Барселоне», которые пытались причинить Месси вред

Фабрегас: я видел людей в «Барселоне», которые пытались причинить Месси вред
Футбол / Испания 0

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался о ситуации вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который летом этого года хотел покинуть клуб.

«Я не знаю, что ещё можно попросить у Месси после стольких лет. Вы можете дать так много, но помнить будут только последнее. Я видел людей в клубе, которые пытались причинить ему вред, но я благодарен, что он остался в «Барселоне». Не думаю, что сейчас он чувствует себя одиноко. Хотя, это правда, что Луис Суарес был ему опорой», — приводит слова Фабрегаса Mundo Deportivo.

Летом 2020 года Месси объявил, что хочет покинуть «Барселону». В итоге он всё же решил остаться в клубе. При этом сообщалось, что аргентинец всё ещё рассматривает возможность ухода из «Барселоны» по окончании действия его контракта, который рассчитан до 2021 года.

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