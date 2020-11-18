Фабрегас: я видел людей в «Барселоне», которые пытались причинить Месси вред

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался о ситуации вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который летом этого года хотел покинуть клуб.
«Я не знаю, что ещё можно попросить у Месси после стольких лет. Вы можете дать так много, но помнить будут только последнее. Я видел людей в клубе, которые пытались причинить ему вред, но я благодарен, что он остался в «Барселоне». Не думаю, что сейчас он чувствует себя одиноко. Хотя, это правда, что Луис Суарес был ему опорой», — приводит слова Фабрегаса Mundo Deportivo.
Летом 2020 года Месси объявил, что хочет покинуть «Барселону». В итоге он всё же решил остаться в клубе. При этом сообщалось, что аргентинец всё ещё рассматривает возможность ухода из «Барселоны» по окончании действия его контракта, который рассчитан до 2021 года.
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