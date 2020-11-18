Бышовец: мотивация у России гораздо выше, чем у Сербии. У нас есть возможности для победы

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Сербией.
«Ожидания положительные, учитывая, что Сербия будет не в полном составе. Матч с Турцией дал достаточно информации, чтобы внести коррективы и в подготовку, и в выбор состава. Ребята и тренеры выдержали испытание в виде внештатных проблем, которые были в той встрече. У нас есть достаточно возможностей для победы. Думаю, будет результат, который нас устроит. К тому же у наших футболистов мотивация гораздо выше, чем у Сербии.
Что касается важности победы, считаю, это непринципиально. На следующем этапе у нас в любом случае будут более серьёзные соперники. Тем более на раннем этапе у нас был заложен хороший запас очков, и это, может, даже сыграло главную роль в плане влияния на сегодняшнюю ситуацию. Из-за этого в последних матчах сборная испытывала большие проблемы и с качеством игры, и в плане результата», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Сербия — Россия состоится, сегодня, 18 ноября, на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало — в 22:45 мск.
- 18 ноября 2020
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