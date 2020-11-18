Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Б. Игнатьев: достигнув дна, мы делаем невозможное. В матче с Сербией это и произойдёт

Б. Игнатьев: достигнув дна, мы делаем невозможное. В матче с Сербией это и произойдёт
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги наций с Сербией.

«Очень хотелось бы, чтобы мы поставили жирную точку. Мне не очень важно, какое мы место здесь займём. Это не самое главное и престижное. Важны будут результаты в следующем году, когда будет чемпионат Европы. Как будет построена игра, насколько новые имена будут приближаться к сборной – с этим связаны все надежды. Как это принято у российского человека в нашей многострадальной истории, когда совсем плохо и мы почти касаемся дна, мы отталкиваемся, находим новые ресурсы и делаем что-то невозможное. Думаю, сегодня именно это и произойдёт. Матч с Турцией вселил надежду с точки зрения качества и производительности. Думаю, сегодня мы найдём резервы, Черчесов умеет доставать их из тайников», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится, сегодня, 18 ноября, на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало встречи — в 22:45 мск.

«Надо же всем драматизировать». Мостовой — об отношении к игре с Сербией как к матчу года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020