Б. Игнатьев: достигнув дна, мы делаем невозможное. В матче с Сербией это и произойдёт

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги наций с Сербией.
«Очень хотелось бы, чтобы мы поставили жирную точку. Мне не очень важно, какое мы место здесь займём. Это не самое главное и престижное. Важны будут результаты в следующем году, когда будет чемпионат Европы. Как будет построена игра, насколько новые имена будут приближаться к сборной – с этим связаны все надежды. Как это принято у российского человека в нашей многострадальной истории, когда совсем плохо и мы почти касаемся дна, мы отталкиваемся, находим новые ресурсы и делаем что-то невозможное. Думаю, сегодня именно это и произойдёт. Матч с Турцией вселил надежду с точки зрения качества и производительности. Думаю, сегодня мы найдём резервы, Черчесов умеет доставать их из тайников», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится, сегодня, 18 ноября, на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало встречи — в 22:45 мск.
- 18 ноября 2020
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