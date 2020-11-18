Сын Каннаваро заключил контракт с «Лацио»

Андреа Каннаваро, сын бывшего капитана сборной Италии Фабио Каннаваро, перешёл в римский «Лацио», сообщается на официальном сайте клуба.



16-летний футболист будет играть за молодёжную команду «Лацио». Ранее Андреа Каннаваро выступал в системе китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд», который возглавляет его отец.

Фото можно посмотреть на странице «Лацио» в «Твиттере».

Фабио Каннаваро — уроженец Неаполя и воспитанник «Наполи». В 2006 году бывший капитан сборной Италии стал обладателем «Золотого мяча». Каннаваро начал тренерскую карьеру в 2013 году в качестве ассистента наставника «Аль-Ахли». Позже итальянский специалист работал в таких клубах, как «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Аль-Наср», и национальной команде Китая.