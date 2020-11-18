Сын Каннаваро заключил контракт с «Лацио»
Андреа Каннаваро, сын бывшего капитана сборной Италии Фабио Каннаваро, перешёл в римский «Лацио», сообщается на официальном сайте клуба.
16-летний футболист будет играть за молодёжную команду «Лацио». Ранее Андреа Каннаваро выступал в системе китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд», который возглавляет его отец.
Фото можно посмотреть на странице «Лацио» в «Твиттере».
Фабио Каннаваро — уроженец Неаполя и воспитанник «Наполи». В 2006 году бывший капитан сборной Италии стал обладателем «Золотого мяча». Каннаваро начал тренерскую карьеру в 2013 году в качестве ассистента наставника «Аль-Ахли». Позже итальянский специалист работал в таких клубах, как «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Аль-Наср», и национальной команде Китая.
Рекомендуем вам
- 18 ноября 2020
-
22:20
-
21:59
-
21:53
-
21:48
-
21:40
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:21
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:33
-
20:33
-
20:15
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:43
-
19:30
-
19:26
-
19:20
-
19:08
-
19:04
-
18:40
-
18:35
-
18:13
-
18:08
-
17:56
-
17:46
-
17:46
-
17:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам