Ловрен — о встрече с Фонте: рад был повидать брата

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, выступающий за «Зенит», на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с защитником «Лилля» Жозе Фонте.

«Рад был повидать сегодня брата», — написал Ловрен после матча сборных Хорватии и Португалии в Лиге наций УЕФА.

Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев 31-летний хорват стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ловрен и Фонте вместе выступали за «Саутгемптон».

Сборная Португалии в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА обыграла Хорватию. Встреча, проходившая в Сплите на стадионе «Полюд», закончилась со счётом 3:2. Сборная Франции набрала 16 очков и завершила турнир Лиги наций на первом месте в группе 3. Второе место заняла сборная Португалии, набравшая 13 очков. Сборная Хорватии (3) — на третьем месте.