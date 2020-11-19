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Венгрия переиграла Турцию и вышла в лигу А Лиги наций

Венгрия переиграла Турцию и вышла в лигу А Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия переиграла Турцию. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.

На 57-й минуте гол забил венгерский полузащитник Давид Шигер. Венгры совершили перехват в центре поля, после чего мяч доставили в чужую штрафную, удар Варга пришёлся в штангу, а Шигер из вратарской добил мяч в ворота. В концовке встречи Варга забил второй гол венгров.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком. В бригаду входили ассистенты Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко. Резервный рефери — Филип Глова.

Сборная Венгрии набрала 11 очков в 5 матчах и заняла первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Венгры поднялись в лигу А по итогам турнира, турки (6) вылетели в лигу С.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 0
Турция
1:0 Шигер – 57'   2:0 Варга – 90+4'
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