Венгрия переиграла Турцию и вышла в лигу А Лиги наций

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия переиграла Турцию. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.
На 57-й минуте гол забил венгерский полузащитник Давид Шигер. Венгры совершили перехват в центре поля, после чего мяч доставили в чужую штрафную, удар Варга пришёлся в штангу, а Шигер из вратарской добил мяч в ворота. В концовке встречи Варга забил второй гол венгров.
Встречу обслуживала бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком. В бригаду входили ассистенты Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко. Резервный рефери — Филип Глова.
Сборная Венгрии набрала 11 очков в 5 матчах и заняла первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Венгры поднялись в лигу А по итогам турнира, турки (6) вылетели в лигу С.
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