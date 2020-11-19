Бельгия обыграла Данию и вышла в плей-офф Лиги наций, Исландия вылетела из лиги А

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Бельгии переиграла Данию. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась со счётом 4:2.

На 3-й минуте Юри Тилеманс открыл счёт. Тилеманс оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной после неудачного выноса мяча и прицельно пробил в дальний нижний угол ворот. На 18-й минуте

Йонас Винд сравнял счёт. Форвард Ромелу Лукаку вывел бельгийцев вперёд во втором тайме. Впоследствии Лукаку оформил дубль.

В концовке матча Насер Шадли забил автогол. Спустя минуту Кевин Де Брёйне забил четвёртый гол сборной Бельгии.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. В бригаду входили ассистенты Грега Кордеж и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Нейц Кайтазович.

В параллельном матче Англия обыграла Исландию со счётом 4:0.

Сборная Бельгии набрала в 5 матчах 15 очков и заняла 1-е место в турнирной таблице группы 2 лиги А. Национальная команда Дании (10) — на 2-м месте. Англичане (10) заняли третье место. Исландская команда (0) вылетела в лигу В.