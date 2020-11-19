Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Австрия ушла от поражения в матче со сборной Норвегии и поднялась в лигу А

Австрия ушла от поражения в матче со сборной Норвегии и поднялась в лигу А
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Австрии принимала национальную команду Норвегии. Встреча прошла на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 61-й минуте встречи счёт открыл футболист сборной Норвегии Гайас Захид. В компенсированное время встречи счёт сравнял игрок австрийской национальной команды Адриан Грбич.

В другом матче группы 1 лиги В сборная Северной Ирландии принимала Румынию. Встреча, прошедшая на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия), завершилась ничьей — 1:1.

Таким образом, сборная Австрии набрала 13 очков и поднялась в лигу А в Лиге наций. Норвегия (10) — на 2-м месте, Румыния (8) — на 3-м месте. Национальная команда Северной Ирландии (2) опустилась в лигу С.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
1 : 1
Норвегия
0:1 Захид – 61'   1:1 Грбич – 90+4'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Бойс – 56'   1:1 Бикфалви – 81'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020