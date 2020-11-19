Австрия ушла от поражения в матче со сборной Норвегии и поднялась в лигу А

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Австрии принимала национальную команду Норвегии. Встреча прошла на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 61-й минуте встречи счёт открыл футболист сборной Норвегии Гайас Захид. В компенсированное время встречи счёт сравнял игрок австрийской национальной команды Адриан Грбич.
В другом матче группы 1 лиги В сборная Северной Ирландии принимала Румынию. Встреча, прошедшая на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия), завершилась ничьей — 1:1.
Таким образом, сборная Австрии набрала 13 очков и поднялась в лигу А в Лиге наций. Норвегия (10) — на 2-м месте, Румыния (8) — на 3-м месте. Национальная команда Северной Ирландии (2) опустилась в лигу С.
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