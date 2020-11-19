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Экс-тренер сборной России Игнатьев не считает позором разгромный проигрыш Сербии

Экс-тренер сборной России Игнатьев не считает позором разгромный проигрыш Сербии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение команды Станислава Черчесова в матче Лиги наций с Сербией (0:5).

«Позор? Нет, я бы так не говорил. Единственное, футболисты должны более профессионально к себе относиться. Как бы там ни было, за ними стоит большая армия болельщиков. Готовиться к таким матчам надо более тщательно. Меня обескуражила дисциплина и надёжность игры в обороне. Мы допускали такие ляпы, что хватит на 10 матчей.

Это был не наш день. У нас, как принято говорить, всё валилось из рук, а у соперник больше получалось, особенно в атаке. Мы проиграли этот матч психологически. Уровень командной мотивации у сербов был выше, а нашим футболистами не хватило уверенности, надежности и дисциплины во всех фазах игры. Мы создали много интересных моментов у ворот соперника, но реализовать их не получилось по разным причинам. Главное – уровень индивидуального мастерства. Как бы мы ни говорили про соперника, но они выглядели надёжнее и увереннее. Каждый футболист у сербов представляет значимость. У них больше новогодних игрушек на ёлке», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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