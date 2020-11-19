Сборная России потерпела самое крупное поражение с 2004 года
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Это поражение стало для российской команды самым крупным с 2004 года. Тогда команда под руководством Георгия Ярцева в отборочном матче чемпионата мира 2006 года проиграла в Лиссабоне сборной Португалии со счётом 1:7. Позже Ярцева на посту главного тренера сменил Юрий Сёмин. По итогам отбора сборная России не вышла на ЧМ, который проходил в Германии.
В розыгрыше Лиги наций-2020 сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А
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