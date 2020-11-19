Станислав Черчесов: у Сербии всё залетело, а у нас нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).
«Скажу банальность, но у Сербии все залетело, а у нас нет. Сербы были свежее, лучше и заслуженно выиграли. Сказали, что нет движения, а когда команда не готова физически, то мы и выглядим ниже уровня, который можем дать.
Сегодняшний матч, свой цикл на чемпионат Европы прошли. Сербия не вышла, значит в тот момент, когда надо было быть готовыми — у них не вышло, а мы были готовы. Сербия всегда была хорошей командой, но что-то в отборе у них не получилось", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».
Сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
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