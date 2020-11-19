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Станислав Черчесов: у Сербии всё залетело, а у нас нет

Станислав Черчесов: у Сербии всё залетело, а у нас нет
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Скажу банальность, но у Сербии все залетело, а у нас нет. Сербы были свежее, лучше и заслуженно выиграли. Сказали, что нет движения, а когда команда не готова физически, то мы и выглядим ниже уровня, который можем дать.

Сегодняшний матч, свой цикл на чемпионат Европы прошли. Сербия не вышла, значит в тот момент, когда надо было быть готовыми — у них не вышло, а мы были готовы. Сербия всегда была хорошей командой, но что-то в отборе у них не получилось", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».

Сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.

Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке
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