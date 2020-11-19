Тренер сборной Сербии: Россия могла воспринять нас несерьёзно

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал победу своей команды над Россией в матче 6-го тура Лиги наций.

«Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось.



Хорошо, что мы сохранили прописку [в дивизионе B], но я бы отдал все ради победы в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.



У нас молодая команда, и у нее, безусловно, есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями. Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах чемпионата мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный ход. Не знаю, почему Россия провела такой матч. Может быть, они несерьезно восприняли нас, были слишком самоуверенны», — приводит слова Тумбаковича «Спорт-Экспресс».