Роберт Левандовски объяснил свою замену после первого тайма в матче со сборной Нидерландов

Нападающий национальной команды Польши Роберт Левандовски прокомментировал свою замену после первого тайма в матче шестого тура группового этапа Лиги наций со сборной Нидерландов. Встреча прошла в Хожуве на стадионе «Шлёнск» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
«Ранее было решено, что я буду играть только 45 минут, потому что у меня были проблемы с мышцами. Конечно, мы выглядели лучше, чем против Италии. Мы создали несколько хороших контратак, мы хотели продвигаться вперёд», — приводятся слова форварда на официальном сайте УЕФА.
По итогам турнира сборная Италии набрала 12 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Нидерландов (11) заняла 2-е место, Польша (7) — на 3-м месте. Босния и Герцеговина (2) опустилась в лигу В.
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