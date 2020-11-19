Роберт Левандовски объяснил свою замену после первого тайма в матче со сборной Нидерландов

Нападающий национальной команды Польши Роберт Левандовски прокомментировал свою замену после первого тайма в матче шестого тура группового этапа Лиги наций со сборной Нидерландов. Встреча прошла в Хожуве на стадионе «Шлёнск» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

«Ранее было решено, что я буду играть только 45 минут, потому что у меня были проблемы с мышцами. Конечно, мы выглядели лучше, чем против Италии. Мы создали несколько хороших контратак, мы хотели продвигаться вперёд», — приводятся слова форварда на официальном сайте УЕФА.

По итогам турнира сборная Италии набрала 12 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Нидерландов (11) заняла 2-е место, Польша (7) — на 3-м месте. Босния и Герцеговина (2) опустилась в лигу В.