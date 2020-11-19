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«Какая боль, какая боль! Сербия — Россия — 5:0». Нигматуллин отреагировал на поражение

«Какая боль, какая боль! Сербия — Россия — 5:0». Нигматуллин отреагировал на поражение
Футбол / Сборная России 0

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Какая боль, какая боль! Сербия — Россия — 5:0. Я в шоке. Какая ваша реакция на результат матча сборной России?» — задаётся вопросом Нигматуллин в своём «инстаграме».

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0. По итогам турнира сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.

Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года. Тогда россияне уступили команде Португалии со счётом 1:7.

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