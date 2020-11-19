Сандро Шварц: жду эмоционального дерби, последние десять дней разбирали игру «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Это первое дерби против «Спартака», ожидаю эмоции. Я много слышал про это дерби и жду, что оно получится, повторюсь, эмоциональным.
Последние десять дней разбирали игру «Спартака». Знаем про их схему 3-5-2, и они могут гибко играть её. Мы также знаем, что игроки в их атаке – исполнители высокого класса, и от них исходит большая угроза воротам. Крал очень опасен, он цементирует центр поля, также он опасен и без мяча. В течение двух ближайших дней, с учётом возвращения «сборников», мы будем плотно отрабатывать игру с мячом и без него», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Начало встречи – в 19:00 мск.
- 19 ноября 2020
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