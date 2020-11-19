Источник: у Александра Соболева заблокировало колено перед матчем Сербия — Россия

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не помог сборной России в матче заключительного, 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5) из-за проблем со здоровьем. Об этом в своём телеграм-канале сообщил бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.
«Насколько знаю, у Соболева перед игрой возникли боли в колене. Даже не так – у него «защёлкнуло» колено. Заблокировало. Почему так случилось – это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю», — написал журналист.
Напомним, на позиции центрального нападающего в матче с Сербией вышел Антон Заболотный из «Сочи». Форвард нанёс несколько ударов по воротам, но так и не сумел забить.
Сборная России, набрав 8 очков в шести турах, заняла второе место в 3-й группе лиги B и упустила возможность выйти в лигу B. Повышение в классе заработала Венгрия (11).
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