Ордец – о матче со «Спартаком»: на такие игры дополнительная мотивация не нужна

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Игра будет тяжёлая, яркая, и в ней никто не будет уступать. На такие игры дополнительная мотивация не нужна, все всё понимают.
Тренер просит, чтобы мы больше разговаривали и играли компактно. При компактности всем проще перемещаться. Стало много тактики, это плюс. Что касается нагрузок, они более интенсивны, увеличилось отрабатывание прессинга и атаки.
Нам не хватает концентрации при стандартах, это не моменты физики. Если мы будем смотреть внимательно и предвидеть ситуации, то мы исключим голы со стандартных положений.
Гол Рыкова — красивый. Пытался ли я так? Бил, но не забивал, это шедевр», — передаёт слова Ивана корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Старт встречи – в 19:00 мск. «Спартак» (28 очков) занимает третье место, «Динамо» (26) — четвёртое.
- 19 ноября 2020
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