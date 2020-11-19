Доменико Тедеско: «Спартак» сделает всё, чтобы прервать победную серию «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о подготовке команды к предстоящему матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который состоится 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 19:00 мск.
«Неделя прошла хорошо. Сборники постепенно возвращаются в расположение команды. Завтра будем в полном составе на предыгровой тренировке. У команды было шесть дней выходных, игроки получили индивидуальный план тренировок. Некоторые из молодых получили возможность сыграть за «Спартак-2», они получили игровую практику.
С июля у нас был плотный график, поэтому решили дать паузу игрокам. Более того, декабрь предстоит непростой, за короткое время будет достаточно много матчей. В первую очередь играем с «Динамо». Они сейчас хороши, хотя и ранее показывали крутой уровень. У них хорошая серия побед, мы будем делать всё от нас зависящее и возможное, чтобы прервать её», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 19 ноября 2020
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