Тедеско: у соперников «Динамо» очень много удалений. За время в России не видел подобного

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о сильных сторонах «Динамо», с которым красно-белые сыграют в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 19:00 мск.



«Если говорить об основных изменениях «Динамо», они сильно прибавили в контрпрессинге при потере мяча. В команде есть быстрые игроки вроде Лесового, соперник силён контратаками, но этим компонентом они славились и ранее. Нам нужно думать о нашей атаке, но при этом не допустить контратак «Динамо». Это является их козырем, мы знали об этом и в предыдущих матчах, когда играли с ними.



Что касается последних трёх матчей «Динамо», соперниками было получено очень большое количество красных карточек. «Локомотив» доигрывал с двумя удалениями, у «Сочи» также было удаление, в игре с «Тамбовом» дали две красные карточки. Это очень много красных карточек за три матча. Игроки «Динамо» опасны в атаке, на них фолят, это и приводит к дисквалификациям. Но подобного за то время, что работаю в России, не видел ни разу.



Я не считаю, что «Динамо» судят лучше всех в лиге. Некоторые красные карточки были справедливы, например, в матче с «Тамбовом» один из игроков наступил на ногу лежащего футболиста «Динамо». Но сам факт: шесть красных карточек за три матча — много или мало? Согласитесь со мной?.. Думаю, подобного вы нигде не увидите», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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