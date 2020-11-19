Муса близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой»

28-летний нигерийский нападающий Ахмед Муса, ранее выступавший за московский ЦСКА и английский «Лестер Сити», близок к переходу в сербскую «Црвену Звезду», сообщает Mondo со ссылкой на Srpski telegraf.
Муса может подписать контракт с белградским клубом зимой. Стороны находятся в стадии продвинутых переговоров. «Црвена Звезда» также близка к подписанию защитника Александара Драговича.
Нигериец, находящийся в статусе свободного агента, ранее сообщил, что надеется объявить название своего нового клуба уже в ближайшее время. Сообщалось, что Муса заключил предварительное соглашение с «Галатасараем».
Напомним, 26 октября «Аль-Наср» сообщил о расторжении контракта с Мусой. Сообщается, что нигерийский футболист потерял мотивацию из-за низкого уровня чемпионата. Ахмед провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.
Муса выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». За английский клуб нигерийский форвард провёл 33 матча, в которых забил 5 голов.
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