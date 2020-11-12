Ахмед Муса: в ближайшее время я назову свой новый клуб

28-летний нигерийский нападающий Ахмед Муса, ранее выступавший за московский ЦСКА и английский «Лестер Сити», а сейчас находящийся в статусе свободного агента, рассказал, что надеется объявить имя своего нового клуба уже в ближайшее время.

«Скоро я назову свой новый клуб, как только будут урегулированы все необходимые детали. Я надеюсь вернуться в Европу как можно скорее», — цитирует Мусу Today.ng.

Ранее сообщалось, что Муса заключил предварительное соглашение с «Галатасараем».



Напомним, 26 октября «Аль-Наср» сообщил о расторжении контракта с Мусой. Сообщается, что нигерийский футболист потерял мотивацию из-за низкого уровня чемпионата. Ахмед провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.



Муса выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». За английский клуб нигерийский форвард провёл 33 матча, в которых забил 5 голов.