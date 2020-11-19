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Мартинес: Лукаку несправедливо критиковали, когда он был в «Манчестер Юнайтед»

Мартинес: Лукаку несправедливо критиковали, когда он был в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что форварда команды Ромелу Лукаку несправедливо обвиняли в неудачах «Манчестер Юнайтед», и сказал, что сейчас, выступая за «Интер», Лукаку находится в лучшей форме. В первом сезоне в «Интере» бельгиец во всех турнирах забил 34 мяча.

«Видно, как игрок проходит через различные этапы, хорошие и плохие. Но, говоря о Ромелу, мы понимаем, что он никогда не теряет способности забивать голы. Сейчас в его игре видна настоящая зрелость.

Выступая за «Манчестер Юнайтед», он очень хотел выиграть трофеи. На свои плечи он взвалил слишком большую ношу и, наверное, брал на себя слишком много критики, она была несправедливой.

Но в Италии он оказался в новом проекте, взял на себя ответственность. Сложности, с которыми он столкнулся в Англии, сейчас ему помогли. Он переживает лучший период в карьере», — цитирует Мартинеса TalkSPORT

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