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Джеррард стал главным кандидатом на замену Бьелсы в «Лидсе»

Джеррард стал главным кандидатом на замену Бьелсы в «Лидсе»
Футбол / Англия 0

Руководство «Лидс Юнайтед» рассматривает наставника «Рейнджерс» Стивена Джеррарда в качестве главного кандидата в случае ухода Марсело Бьельсы с поста главного тренера, сообщает Football Insider.

Контракт Бьельсы истекает в следующем году, и «Лидс» уже начал поиск нового тренера, на случай, если не удастся продлить соглашение с аргентинским специалистом. Отмечается, что в «Лидсе» уже дважды задумывались о приглашении Джеррарда.

Напомним, Джеррард работает в «Рейнджерс» с 2018 года. Контракт 40-летнего английского специалиста с шотландским клубом рассчитан до 2024 года.

«Рейнджерс», набрав 38 очков, лидируют в турнирной таблице чемпионата Шотландии, опережая «Селтик» на 9 очков. «Лидс» набрал 10 очков в восьми турах и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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