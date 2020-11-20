Джеррард стал главным кандидатом на замену Бьелсы в «Лидсе»

Руководство «Лидс Юнайтед» рассматривает наставника «Рейнджерс» Стивена Джеррарда в качестве главного кандидата в случае ухода Марсело Бьельсы с поста главного тренера, сообщает Football Insider.
Контракт Бьельсы истекает в следующем году, и «Лидс» уже начал поиск нового тренера, на случай, если не удастся продлить соглашение с аргентинским специалистом. Отмечается, что в «Лидсе» уже дважды задумывались о приглашении Джеррарда.
Напомним, Джеррард работает в «Рейнджерс» с 2018 года. Контракт 40-летнего английского специалиста с шотландским клубом рассчитан до 2024 года.
«Рейнджерс», набрав 38 очков, лидируют в турнирной таблице чемпионата Шотландии, опережая «Селтик» на 9 очков. «Лидс» набрал 10 очков в восьми турах и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 20 ноября 2020
-
01:38
-
01:25
-
00:54
-
00:38
- 19 ноября 2020
-
23:59
-
23:58
-
23:40
-
23:31
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
22:59
-
22:55
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:00
-
21:57
-
21:40
-
21:27
-
20:57
-
20:55
-
20:31
-
20:30
-
19:53
-
19:43
-
19:22
-
19:22
-
18:56
-
18:49
-
18:33
-
18:26
-
18:21