«Сказал Урунову: „Ты чего, ***** что ли?“ Газизов – о словах после фотографии из магазина

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, как воспринял появившиеся фотографии полузащитника команды Остона Урунова после похода по магазинам. Урунов вскоре после перехода в «Спартак» выложил фото, похваставшись покупками в дорогих столичных магазинах.
«Критика за поход по магазинам? Ну, это же классно! Я бы наоборот эту историю придумал, чтобы её раскрутить. Был ли разговор с ним после этого? Конечно. Я ему сказал: «Ты чего, ***** (использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»), что ли? Убирай!». Всё просто. Слушайте, он молодой парень: купил вещи, показал – смотрите, как клёво! Я проблемы большой не вижу, хотя понял, что для болельщиков это будет выглядеть не очень.
Надо было оставлять пост? Тут я сплоховал, да. Он всё понял, команда ему тоже сказала. В «Уфе» мы бы хайповали на этой истории, раскручивали. Но «Спартак» сам по себе хайп, и эта история, пусть и временно, пошла для Урунова в минус», — сказал Газизов.
- 20 ноября 2020
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:17
-
07:23
-
06:37
-
05:59
-
05:32
-
04:31
-
04:14
-
03:50
-
03:34
-
03:10
-
02:39
-
02:35
-
02:33
-
01:38
-
01:25
-
00:54
-
00:38
- 19 ноября 2020
-
23:59
-
23:58
-
23:40
-
23:31
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
22:59
-
22:55
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:00