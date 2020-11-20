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«Сказал Урунову: „Ты чего, ***** что ли?“ Газизов – о словах после фотографии из магазина

«Сказал Урунову: „Ты чего, ***** что ли?“ Газизов – о словах после фотографии из магазина
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, как воспринял появившиеся фотографии полузащитника команды Остона Урунова после похода по магазинам. Урунов вскоре после перехода в «Спартак» выложил фото, похваставшись покупками в дорогих столичных магазинах.

«Критика за поход по магазинам? Ну, это же классно! Я бы наоборот эту историю придумал, чтобы её раскрутить. Был ли разговор с ним после этого? Конечно. Я ему сказал: «Ты чего, ***** (использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»), что ли? Убирай!». Всё просто. Слушайте, он молодой парень: купил вещи, показал – смотрите, как клёво! Я проблемы большой не вижу, хотя понял, что для болельщиков это будет выглядеть не очень.

Надо было оставлять пост? Тут я сплоховал, да. Он всё понял, команда ему тоже сказала. В «Уфе» мы бы хайповали на этой истории, раскручивали. Но «Спартак» сам по себе хайп, и эта история, пусть и временно, пошла для Урунова в минус», — сказал Газизов.

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