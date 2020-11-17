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39-летний Златан Ибрагимович может остаться в «Милане» до 2022 года

39-летний Златан Ибрагимович может остаться в «Милане» до 2022 года
Футбол / Италия 0

39-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в клубе до 2022 года, «россонери» планируют предложить шведу новый однолетний контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, форвард рассчитывает, что миланцы попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, поэтому Ибрагимович готов попробовать свои силы в главном еврокубковом турнире вместе с «Миланом». На момент истечения нового контракта Златану будет почти 41 год.

«Милан», набрав 17 очков в семи турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Сассуоло», на 2 очка. Ибрагимович принял участие в 5 матчах первенства, забил 8 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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