Клопп: две вещи, которые остались без изменений – это таблица АПЛ и правило 3 замен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свою позицию о возвращении возможности проведения 5 замен в английской Премьер-лиге.

«Мы упорно боролись за зимний перерыв в обычный сезон. Через неделю после самого напряженного периода сезона. Через неделю, когда вы не должны думать о футболе, не нужно тренироваться, не надо вставать утром и думать: «Как я буду играть сегодня вечером?» Это была очень сложная борьба, чтобы сыграть всего лишь на неделю меньше.

Но сейчас всё иначе. Сейчас сезон, который на четыре недели короче, но с таким же количеством игр. Это особенное время не только для футбола, но и для всего мира. Все мы должны бороться, чтобы пройти через это. Весь мир изменился, но две вещи, которые остались без изменений — это турнирная таблица Премьер-лиги и количество возможных замен.

Это вопрос не о «Ливерпуле», а о благополучии игроков. Ни о чём другом. Проблема в том, что если вы спросите игроков, они скажут: «Я в порядке!» Потому что игроки всегда хотят играть. Всегда. Пока они не травмированы.

Федерация не должна спрашивать игроков. Это здравый смысл. Не нужно спрашивать менеджеров, что мы думаем, потому что проблема ясна. Примите решение. Лучшее решение – вернуть 5 замен», — цитирует Клоппа Daily Mail.