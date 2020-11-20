Валерий Кечинов: Станислав Черчесов — идеальный вариант для сборной

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).



«С точки зрения результата конечно, 0:5 в Белграде — это катастрофа. Наверное, такой итог никому не мог привидеться даже в страшном сне. Пять голевых моментов — пять забитых мячей. У нас, в свою очередь, имелись шансы, которые использовать не удалось. После такого становится тревожно за чемпионат Европы, потому что и датчане, и финны — очень сильные соперники.



Я считаю, что хотя бы в одной игре с сербами Дзюба пригодился бы. Тем более капитан всё равно вернётся в сборную позже. И, что бы ни говорили, он настоящий лидер. И отдаёт, и забивает, и постоянно цепляется за мячи впереди. Такой игрок команде необходим, и, конечно, Артём и Заболотный — это небо и земля.



Гильерме провёл очень неудачный матч. Между тем мне нравится, как играют Максименко и Сафонов. Порой в силу молодости у них случаются ошибки, но, на мой взгляд, на данный момент каждый из них сильнее Гильерме. Думаю, Черчесов придёт к тому, что ворота сборной будет защищать кто-то из этих голкиперов. За ними будущее.



Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной. Допустим, тренера меняют. Кто придёт на смену? Новый иностранец? Считаю, это пройденный этап, и у нас есть свои специалисты. Тот же Йоахим Лев проиграл Испании 0:6. Для немцев это свой кошмар, но я сомневаюсь, что в Германии уже начали поиск нового тренера. Моё мнение — Станислав Саламович на своём месте! Уверен, он на критике зацикливаться не станет, а просто будет продолжать делать свою работу. Надеюсь, к чемпионату Европы в его распоряжении будут все ведущие футболисты, и тогда Россия должна решать задачу-минимум в виде выхода из группы», — цитируют Кечинова «Известия».

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