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«Боруссия» Д объявила о продлении контракта с 18-летним Рейной. Им интересовался «Реал»

«Боруссия» Д объявила о продлении контракта с 18-летним Рейной. Им интересовался «Реал»
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение 18-летнего футболиста со «шмелями» рассчитано до лета 2025 года. Подписание договора Джованни прокомментировал так: «Боруссия» – большой клуб, способный бороться за титулы и выступающий во всех главных турнирах. Здесь у молодых футболистов есть возможность развиваться. За время в клубе я уже многому научился и в будущем хочу научиться ещё большему. С нетерпением жду долгосрочной игры в команде».

Рейна перешёл в систему «Боруссии» в 2019 году из «Нью-Йорк Сити», а за главную команду дортмундцев выступает с этого года. Также в этом году хавбека стали вызывать в сборную США. В нынешнем сезоне Джованни провёл 7 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что интерес к Рейне проявляет мадридский «Реал».

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