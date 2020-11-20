«Боруссия» Д объявила о продлении контракта с 18-летним Рейной. Им интересовался «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение 18-летнего футболиста со «шмелями» рассчитано до лета 2025 года. Подписание договора Джованни прокомментировал так: «Боруссия» – большой клуб, способный бороться за титулы и выступающий во всех главных турнирах. Здесь у молодых футболистов есть возможность развиваться. За время в клубе я уже многому научился и в будущем хочу научиться ещё большему. С нетерпением жду долгосрочной игры в команде».
Рейна перешёл в систему «Боруссии» в 2019 году из «Нью-Йорк Сити», а за главную команду дортмундцев выступает с этого года. Также в этом году хавбека стали вызывать в сборную США. В нынешнем сезоне Джованни провёл 7 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что интерес к Рейне проявляет мадридский «Реал».
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