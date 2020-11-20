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Гвардиола: хочу, чтобы Лионель Месси закончил карьеру в «Барселоне»

Гвардиола: хочу, чтобы Лионель Месси закончил карьеру в «Барселоне»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Лионель Месси – игрок «Барселоны». Я безумно благодарен «Барсе» за то, что она сделала для меня и как для игрока, и как для тренера. Я много раз говорил, что хочу, чтобы Лионель закончил свою карьеру в Каталонии.

Я не знаю, что у него на уме. Мы ставим перед собой только невероятные цели. Больше ничего не могу сказать по этому поводу», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

«Манчестер Сити» набрал 12 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Свой следующий матч в рамках АПЛ «горожане» проведут завтра, 21 ноября, — они пожалуют в гости к «Тоттенхэм Хотспур». Начало матча — в 20:30 мск.

У Гвардиолы есть тысяча причин продлить контракт с «Сити». Но это всё равно грустно
Нужно ли было одному из лучших тренеров современности оставаться в Англии?
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