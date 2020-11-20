Лэмпард: Тьяго Силва прислал сообщение, что не поедет на матч с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем 9-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами в своей команде.

«Кристиан Пулишич ещё не готов сыграть с «Ньюкаслом», однако он постепенно возвращается в форму. Это была непростая травма, так что мы будем действовать осторожно.

Кай Хаверц вернулся. Его изоляция закончилась, потому что два дня назад он получил отрицательный результат теста, но пока что он начал тренироваться индивидуально, чтобы набрать форму после двухнедельного перерыва. Тьяго Силва только недавно прилетел в Англию посла матчей сборной. Он прислал сообщение, что, скорее всего, не поедет с командой в Ньюкасл, потому что у него был долгий и утомительный перелёт", — приводит слова 42-летнего англичанина официальный сайт «аристократов».

Матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» состоится завтра, 21 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.