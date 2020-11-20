Форвард сборной Сербии Йович заразился коронавирусом после матча с Россией

Форвард мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович, сделавший дубль в матче 6-го тура Лиги наций с Россией (5:0), заразился коронавирусной инфекцией.

Тест Йовича на коронавирус, проведённый в пятницу, 20 ноября, дал положительный результат, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



В составе победителей дублем отметился форвард «Реала» Лука Йович. Серб в матче с Россией забил столько же голов, сколько в 32 играх за «Реал».

Напомним, 19 марта текущего года Йович нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса. Форвард вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако был замечен на улицах Белграда. Сообщалось, что Йович достиг соглашения с сербской прокуратурой и выплатит штраф в размере € 30 тыс., чтобы избежать тюремного заключения.