Лодыгин: топ-3 вратарей в России на данный момент? Акинфеев, я и Шунин

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, который сейчас является свободным агентом, рассказал о своей форме и желании вернуться в сборную России.

«Когда увидите Юрия Лодыгина времён «Зенита»? Времён «Зенита» точно никогда. Надо писать другую историю. В моей лучшей форме, надеюсь, — совсем скоро. Хуже точно не буду, только лучше. В мои планы входит возвращение в сборную. Но нужно время. Не знаю, успею или нет. Сейчас надо в первую очередь найти команду, где буду стабильно играть. Говорить, что мне всё равно на сборную, будет неправильно. Конечно, хочу вернуться.

Станислава Саламовича знаю лично. У нас хорошие отношения. Это первый человек из российского футбола, с кем я познакомился. Произошло это в Греции, куда он приезжал по делам, примерно в 2010 году. Мой агент предложил мне с ним встретиться, я не понимал почему. А он просто хотел познакомиться. Прошло 3–4 года, и мы снова встретились в Москве, уже когда я был в сборной.



Топ-3 вратарей в России в данный момент? Акинфеев, я и Шунин. Антон сейчас очень сильный, он на пике. А у Сафонова всё ещё впереди. Хотя уже видно его талант", — цитирует Лодыгина Sport24.