Лесовой: одинаково настраиваюсь и на «Спартак», и на «Тамбов»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями в преддверии московского дерби в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Есть ли у меня, как у петербуржца, неприязнь к «Спартаку»? Мне кажется, здесь есть элемент создания дополнительного ажиотажа для болельщиков и журналистов. Я могу сказать за себя: настраиваюсь на каждую игру одинаково. Конечно, будет чувствоваться накал и антураж, но моё отношение к игре от этого не изменится. Одинаково настраиваюсь и на «Тамбов», и на «Спартак». Как должен закончиться матч со «Спартаком», чтобы я сказал, что я доволен? Мы победим, а я забью в этой игре!

Шварц? Он со всеми общается, очень открытый. Изменения, конечно же, есть. Много уделяется времени мелочам: каждый понимает, кто и куда должен бежать в атаке, как перестраиваться в обороне. Перед играми тренер нас эмоционально заряжает. Мне всё очень нравится. Он сказал, что видит во мне огромный потенциал, рассчитывает на меня, что каждую тренировку нужно проводить с желанием и тогда тогда всё получится.

Запомнились слова, что в любой момент могу к нему подойти, будь это футбольный или бытовой момент», — сказал Лесовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 21 ноября. Начало — в 19:00 мск.