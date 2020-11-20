Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лесовой: одинаково настраиваюсь и на «Спартак», и на «Тамбов»

Лесовой: одинаково настраиваюсь и на «Спартак», и на «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями в преддверии московского дерби в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Есть ли у меня, как у петербуржца, неприязнь к «Спартаку»? Мне кажется, здесь есть элемент создания дополнительного ажиотажа для болельщиков и журналистов. Я могу сказать за себя: настраиваюсь на каждую игру одинаково. Конечно, будет чувствоваться накал и антураж, но моё отношение к игре от этого не изменится. Одинаково настраиваюсь и на «Тамбов», и на «Спартак». Как должен закончиться матч со «Спартаком», чтобы я сказал, что я доволен? Мы победим, а я забью в этой игре!

Шварц? Он со всеми общается, очень открытый. Изменения, конечно же, есть. Много уделяется времени мелочам: каждый понимает, кто и куда должен бежать в атаке, как перестраиваться в обороне. Перед играми тренер нас эмоционально заряжает. Мне всё очень нравится. Он сказал, что видит во мне огромный потенциал, рассчитывает на меня, что каждую тренировку нужно проводить с желанием и тогда тогда всё получится.

Запомнились слова, что в любой момент могу к нему подойти, будь это футбольный или бытовой момент», — сказал Лесовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 21 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Игроки «Динамо» и «Спартака» – про настрой на дерби и немецких тренеров. Готовимся!
Зобнин рассказывает, как будет играть против бывшего клуба.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020