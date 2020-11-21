Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Камавинжа: поговорим о моём будущем в конце сезона

Камавинжа: поговорим о моём будущем в конце сезона
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинжа сказал, что подумает о своём будущем в конце нынешнего сезона.

“Я читаю новости, но на данный момент я игрок «Ренна». Моя команда борется за высокие результаты в чемпионате Франции и выступает в Лиге чемпионов — мои ориентиры на ближайший сезон. У меня контракт до июня 2022 года, и посмотрим, что будет в следующем сезоне”, — цитирует 18-летнего вундеркинда Ouest France.

У 18-летнего полузащитника есть множество предложений от топ-команд. Им интересуются английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Милан» и мадридский «Реал». Портал Transfermarkt оценивает Эдуардо в € 50 млн.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 на счету Камавинжи 9 матчей, в которых он отличился одним забитым мячом.

Где наши Камавинги? Если вы ещё не знаете, кто это, узнаете после «Ренн» – «Краснодар»
Во Франции натурализация работает, а у нас — нет. Не хотим? Не умеем? Не нуждаемся?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020