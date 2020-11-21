Камавинжа: поговорим о моём будущем в конце сезона
Полузащитник «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинжа сказал, что подумает о своём будущем в конце нынешнего сезона.
“Я читаю новости, но на данный момент я игрок «Ренна». Моя команда борется за высокие результаты в чемпионате Франции и выступает в Лиге чемпионов — мои ориентиры на ближайший сезон. У меня контракт до июня 2022 года, и посмотрим, что будет в следующем сезоне”, — цитирует 18-летнего вундеркинда Ouest France.
У 18-летнего полузащитника есть множество предложений от топ-команд. Им интересуются английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Милан» и мадридский «Реал». Портал Transfermarkt оценивает Эдуардо в € 50 млн.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 на счету Камавинжи 9 матчей, в которых он отличился одним забитым мячом.
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