ФИФА пожизненно отстранила главу Федерации футбола Гаити за насилие над футболистками

Президент Федерации футбола Гаити (FHF) Ив Жан-Барт отстранён от любой футбольной деятельности, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Жар-Барт был признан виновным в злоупотреблении своим положением, сексуальных домогательствах и насилии над футболистками, включая несовершеннолетних. Также он будет оштрафован на € 925 тыс.

«Жан-Барт нарушил ст. 23 (защита физической и психической неприкосновенности) и ст. 25 (злоупотребление служебным положением) кодекса этики ФИФА и наказан пожизненным запретом на любую связанную с футболом деятельность (административную, спортивную или любую другую) как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, на Жан-Барта наложен штраф в размере € 925 тыс.» — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Сообщается, что Жан-Барк совершал различные преступления в период в период с 2014 по 2020 год. В отношении других должностных лиц гаитянской федерации футбола расследование продолжается.