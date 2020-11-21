Рамос, Бензема и Каземиро не помогут «Реалу» в матче с «Вильярреалом»

«Реал» опубликовал заявку на матч 10-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».

В заявке отсутствуют защитник Серхио Рамос, полузащитник Каземеро и нападающий Карим Бензема. Ранее сообщалось, что Рамос и Бензема получили травмы. Каземиро в свою очередь 18 ноября излечился от коронавируса, но вероятнее всего ещё не готов играть. При этом, в заявку попал Эден Азар, который излечился от коронавируса.

Посмотреть запись можно в официальном «твиттере» «Реала».

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Лука Йович заразился коронавирусом и не сможет помочь своей команде в ближайшем матче.

21 ноября, «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом». Мадридская команда, набрав 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (18) — на втором месте.