Рамос, Бензема и Каземиро не помогут «Реалу» в матче с «Вильярреалом»

«Реал» опубликовал заявку на матч 10-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».
В заявке отсутствуют защитник Серхио Рамос, полузащитник Каземеро и нападающий Карим Бензема. Ранее сообщалось, что Рамос и Бензема получили травмы. Каземиро в свою очередь 18 ноября излечился от коронавируса, но вероятнее всего ещё не готов играть. При этом, в заявку попал Эден Азар, который излечился от коронавируса.
Посмотреть запись можно в официальном «твиттере» «Реала».
Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Лука Йович заразился коронавирусом и не сможет помочь своей команде в ближайшем матче.
21 ноября, «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом». Мадридская команда, набрав 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (18) — на втором месте.
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