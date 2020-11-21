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Юрген Клопп ответил на вопрос о возможных приобретениях «Ливерпуля» в январе

Юрген Клопп ответил на вопрос о возможных приобретениях «Ливерпуля» в январе
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможных приобретениях в зимнее трансферное окно, в связи с травмами ведущих футболистов команды.

«Понятия не имею, что мы можем сделать в январе. Посмотрим. Мы можем искать решения извне, это понятно. Даже не знаю, сможем ли мы усилиться, даже если захотим это сделать. Сейчас у нас всё в порядке, используем тех игроков, которые есть в моём распоряжении. Я рад тому, что у них появился шанс и они также чувствуют это.

Я не хочу сравнивать ситуации, но я возглавил в дортмундскую «Боруссию» в 2008 году, и двумя моими центральными защитниками в то время были 19-летний и 20-летний Матс Хуммельс и Невен Суботич, с которыми мы играли почти всё время.

В «Ливерпуле» тоже есть молодые таланты в возрасте от 19 до 23 лет. Надеюсь, через пару недель у нас появятся и полузащитники, которые смогут играть более оборонительную роль», — цитирует Клоппа Goal.

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