Зидан опроверг информацию о возможном уходе Варана из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о возможном переходе защитника Рафаэля Варана в другую команду.



«Не только я хочу оставить его в команде. Он является частью клуба, и нам очень повезло, что Варан выступает за „Реал“. Он многого добился с командой. Моя позиция ясна и недвусмысленна. Мы не можем остановить сплетни. Люди говорят не только о Варане, но и о других футболистах. Что касается Варана, моя позиция ясна, и она сходится с позицией клуба», — приводит слова Зидана AS.



Появилась информация, согласно которой в услугах 27-летнего французского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что манкунианцы рассчитывают завершить сделку летом 2021 года. Действующий контракт Варана с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» интересуется Вараном