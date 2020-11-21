Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан опроверг информацию о возможном уходе Варана из «Реала»

Зидан опроверг информацию о возможном уходе Варана из «Реала»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о возможном переходе защитника Рафаэля Варана в другую команду.

«Не только я хочу оставить его в команде. Он является частью клуба, и нам очень повезло, что Варан выступает за „Реал“. Он многого добился с командой. Моя позиция ясна и недвусмысленна. Мы не можем остановить сплетни. Люди говорят не только о Варане, но и о других футболистах. Что касается Варана, моя позиция ясна, и она сходится с позицией клуба», — приводит слова Зидана AS.

Появилась информация, согласно которой в услугах 27-летнего французского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что манкунианцы рассчитывают завершить сделку летом 2021 года. Действующий контракт Варана с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» интересуется Вараном
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020