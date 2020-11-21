ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодёжного первенства России

В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Уфа» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 5:1.



Голы в составе ЦСКА забили Андрей Савинов, Дмитрий Каптилович, Сергей Пряхин, оформивший дубль в этой встрече, и Тигран Аванесян, успешно реализовав пенальти. Единственный гол за «Уфу» забил форвард Артём Коновалов. На 76-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку игроку хозяев Михаилу Колесникову, после чего «Уфа» осталась в меньшинстве.



Московский ЦСКА набрал 22 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Уфа» (11) — на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (24).