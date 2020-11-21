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ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодёжного первенства России

ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Уфа» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Голы в составе ЦСКА забили Андрей Савинов, Дмитрий Каптилович, Сергей Пряхин, оформивший дубль в этой встрече, и Тигран Аванесян, успешно реализовав пенальти. Единственный гол за «Уфу» забил форвард Артём Коновалов. На 76-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку игроку хозяев Михаилу Колесникову, после чего «Уфа» осталась в меньшинстве.

Московский ЦСКА набрал 22 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Уфа» (11) — на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (24).

Россия - Молодёжное первенство. 10-й тур
21 ноября 2020, суббота. 11:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
Окончен
1 : 5
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Савинов – 14'   1:1 Коновалов – 26'   1:2 Аванесян – 35' (пен)   1:3 Пряхин – 61'   1:4 Каптилович – 77'   1:5 Пряхин – 90'
Удаления: Колесников – 76' / нет
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