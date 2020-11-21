Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Спартак» — «Динамо». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Динамо».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

Московский «Спартак» набрал 28 очков в 14 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (26) — на 4-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 встречах набравший 31 очко. В тройку лидеров входит «Зенит» (30).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020