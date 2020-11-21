«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Спартак» — «Динамо». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Динамо».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).
Московский «Спартак» набрал 28 очков в 14 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (26) — на 4-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 встречах набравший 31 очко. В тройку лидеров входит «Зенит» (30).
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