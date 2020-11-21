«Атлетико» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 21 ноября, состоится матч 10-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Барселона».

Главным арбитром матча назначен Хосе Мунуэра Монтера. Ему будут ассистировать Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Франсиско Саэс Виталь.

«Атлетико» набрал 17 очков в семи турах чемпионата Испании и занимает третье место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на девятом месте. Лидером розыгрыша является «Реал Сосьедад» (20). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (19). Действующим чемпионом является мадридский «Реал».