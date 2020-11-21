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Главный тренер «Астон Виллы»: нам не хватило немного везения, чтобы победить «Брайтон»

Главный тренер «Астон Виллы»: нам не хватило немного везения, чтобы победить «Брайтон»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал проигрыш команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2).

«Уже не понимаю что штраф, а что нет. Мы все видели, что был контакт в штрафной „Брайтона“ между нашим нападающим и их защитником.

Если VAR думает, что это не пенальти, то видеоарбитры должны сказать судье, что это не пенальти. Такой команды не было, поэтому мы должны были пробить одиннадцатиметровый.

Видео спорного момента с отменённым пенальти:

Не думаю, что сегодня мы были хуже соперника. Мы не реализовали свои моменты и допустили большие ошибки в собственной штрафной. Мы должны защищаться гораздо лучше. Атаки «Брайтона» были опасными, но их было совсем немного.

Считаю, мы контролировали игру. Будь у нас немного везения, мы бы выиграли", — цитирует Смита BBC.

«Астон Вилла» по-прежнему на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. «Чайки» (9) — на 16-м месте.

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