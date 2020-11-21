Главный тренер «Астон Виллы»: нам не хватило немного везения, чтобы победить «Брайтон»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал проигрыш команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2).
«Уже не понимаю что штраф, а что нет. Мы все видели, что был контакт в штрафной „Брайтона“ между нашим нападающим и их защитником.
Если VAR думает, что это не пенальти, то видеоарбитры должны сказать судье, что это не пенальти. Такой команды не было, поэтому мы должны были пробить одиннадцатиметровый.
Видео спорного момента с отменённым пенальти:
Не думаю, что сегодня мы были хуже соперника. Мы не реализовали свои моменты и допустили большие ошибки в собственной штрафной. Мы должны защищаться гораздо лучше. Атаки «Брайтона» были опасными, но их было совсем немного.
Считаю, мы контролировали игру. Будь у нас немного везения, мы бы выиграли", — цитирует Смита BBC.
«Астон Вилла» по-прежнему на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. «Чайки» (9) — на 16-м месте.
- 21 ноября 2020
-
21:41
-
21:40
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:27
-
21:23
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:11
-
21:08
-
21:06
-
21:01
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:28
-
20:19
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:37
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:19
-
19:18
-
19:17
-
19:16