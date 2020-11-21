Андрей Федун: как игра? Хотелось бы результата

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал результат матча с «Динамо» (2:2).



«Как игра? Хотелось бы результата», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак» принимал «Динамо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Счёт в этой встрече был открыт лишь на 79-й минуте — защитник гостей Дмитрий Скопинцев взял инициативу на себя, сместился к центру, ушёл от Алекса Крала и пальнул в дальний угол — Александр Максименко не дотянулся. Хозяева сравняли счёт спустя шесть минут — Роман Зобнин сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от двух соперников и пробил — Антон Шунин среагировал, но Зобнин со второй попытки вогнал мяч в сетку.