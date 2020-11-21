Шварц: мы нанесли 19 ударов по воротам «Спартака». Неплохой результат для выездного матча

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:1).
«Первым таймом я доволен, у всех были моменты – у «Спартака» штанга, у нас перекладина. Во втором тайме мы начали пассивно, я не очень доволен переходом из обороны в атаку. Гол мы забили заслуженно. Печально, что потом пропустили – могла взять три очка. Мы нанесли 19 ударов по воротам «Спартака», неплохой результат для выездной игры.
Почему такие разные таймы? Вы правы, в первом тайме было много моментов, во втором тайме нам не хватило сил, вышли игроки, которые были травмированы до этого. Мы хорошо защищались, игра была интенсивной, также я бы отметил тактическую подготовку обоих команд.
Варела очень хорошо работал на неделе, поэтому поставили его в стартовый состав. Он отыграл хорошо. Каборе остался на скамейке запасных, потому что мы дали сыграть более свежим игрокам», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 21 ноября 2020
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