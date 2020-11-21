Силкин: такое «Динамо» должно бороться за тройку, очень хороший матч

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» (1:1).



«Хороший матч. Очень порадовался за „Динамо“, несмотря на то, что упустили победу. Играли в быстрый футбол, команды пытались поймать друг друга на контратаках. Мне понравилось, что „Динамо“ играло в открытый футбол, не закрылось. Пока работу Шварца оцениваю позитивно.

Зобнин, конечно, забил очень хороший гол. Ворвался в зону, защитники уже его пропустили, потому что не хотели фолить. Здесь и Шунина нельзя винить, который провёл хороший матч, как и все остальные. Такое «Динамо», конечно, должно ставит задачу борьбы за тройку", — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.