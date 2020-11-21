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«Севилья» вырвала победу у «Сельты», забив два гола в конце матча

«Севилья» вырвала победу у «Сельты», забив два гола в конце матча
Футбол / Испания 0

В матче 10-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 4:2.

Счёт на 5-й минуте встречи открыл Жюль Кунде. Форвард «Сельты» Яго Аспас восстановил равновесие уже спустя пять минут, а впоследствии хавбек Нолито вывел гостей вперёд. Юссеф Эн-Несири сравнял счёт в концовке первого тайма, ему ассистировал Хесус Навас.

На 85-й минуте Серхио Эскудеро вывел севильскую команду вперёд с передачи Ивана Ракитича. Спустя две минуты Мунир Эль-Хаддади установил окончательный результат на табло.

«Севилья» набрала 13 очков в 8 матчах и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (7) занимает 19-е место.

Испания - Примера. 10-й тур
21 ноября 2020, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
4 : 2
Сельта
Виго
1:0 Кунде – 5'   1:1 Аспас – 10'   1:2 Нолито – 36'   2:2 Эн-Несири – 45+3'   3:2 Эскудеро – 85'   4:2 Эль-Хаддади – 87'
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