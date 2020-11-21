«Севилья» вырвала победу у «Сельты», забив два гола в конце матча

В матче 10-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 4:2.

Счёт на 5-й минуте встречи открыл Жюль Кунде. Форвард «Сельты» Яго Аспас восстановил равновесие уже спустя пять минут, а впоследствии хавбек Нолито вывел гостей вперёд. Юссеф Эн-Несири сравнял счёт в концовке первого тайма, ему ассистировал Хесус Навас.

На 85-й минуте Серхио Эскудеро вывел севильскую команду вперёд с передачи Ивана Ракитича. Спустя две минуты Мунир Эль-Хаддади установил окончательный результат на табло.

«Севилья» набрала 13 очков в 8 матчах и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (7) занимает 19-е место.